Деревянченко: С Альваресом будет легче, чем с Чарло

Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) в сентябре-октябре текущего года должен провести бой с чемпионом WBC Жермаллом Чарло (30-0, 22 КО). Также украинец претендует и на поединок со звездным Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО).

"Я думаю, что с Альваресом будет проще. Потому что у нас с Канело похожий стиль", - сказал Деревянченко для портала Boxing Insider.

Тренер Сергея Андре Розье солидарен с мнением боксера.

"С Чарло сложнее – из-за разницы в росте. С Альваресом будет легче идти в контакт", - отметил специалист.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Деревянченко заинтересован в боях с Альваресом, Головкиным и Чарло.