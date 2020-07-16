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Деревянченко: С Альваресом будет легче, чем с Чарло

Бокс
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Неожиданное заявление от украинца.

Деревянченко: С Альваресом будет легче, чем с Чарло
Новина українською

Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) в сентябре-октябре текущего года должен провести бой с чемпионом WBC Жермаллом Чарло (30-0, 22 КО). Также украинец претендует и на поединок со звездным Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО).

"Я думаю, что с Альваресом будет проще. Потому что у нас с Канело похожий стиль", - сказал Деревянченко для портала Boxing Insider.

Тренер Сергея Андре Розье солидарен с мнением боксера.

"С Чарло сложнее – из-за разницы в росте. С Альваресом будет легче идти в контакт", - отметил специалист.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Деревянченко заинтересован в боях с Альваресом, Головкиным и Чарло.

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В статье: Сергей Деревянченко Сауль Альварес Жермалл Чарло
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