Бывший тренер Фьюри: Тайсон побьет Джошуа

Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) в 2021 году могут разыграть статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Экс-тренер Фьюри считает, что чемпион WBC сможет адаптироваться к силовому стилю Джошуа.

"Джошуа словно старый ковбойский стрелок – он выбрасывает мощные удары, но он очень предсказуем. Его стиль рискован, и это привело к поражению от Руиса, но в реванше он продемонстрировал способность изменить ситуацию. Он произвел на меня впечатление тем, что может быть более мобильным в случае необходимости.

Это ключевой фактор и для Тайсона, он так универсален. Я вижу, что первые несколько раундов они будут присматриваться друг к другу. Мне кажется, что Фьюри будет быстрее и разносторонней. Именно поэтому он выиграет", - заявил Дэвисон для Boxers TV.