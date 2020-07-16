Игра в одни ворота: Иван Редкач снова обратился к Джервонте Дэвису. Видео

Украинский боксер Иван Редкач обратился к "Регулярному" чемпиону мира в легком весе по версии WBA Джервонте Дэвису (23-0, 22 КО). Соответствующее обращение он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Джервонта Дэвис, просыпайся на тренировку, пришло время работать с лишним весом"

Напомним, что ранее Дарья Билодид освоила новый вид спорта.