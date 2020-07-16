Чемпионы на байдарках: Усик и Ломаченко провели тренировку на воде. Фото

Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и супертяж Александр Усик (17-0, 13 КО) провели утром тренировки на байдарках. Соответствующее фото Усик разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Утренняя тренировка"

Напомним, что ранее Дарья Билодид овладела новым видом спорта, а Жан Беленюк поздравил украинцев с праздником.