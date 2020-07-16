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Чемпионы на байдарках: Усик и Ломаченко провели тренировку на воде. Фото
Настоящие чемпионы
Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и супертяж Александр Усик (17-0, 13 КО) провели утром тренировки на байдарках. Соответствующее фото Усик разместил на своей официальной странице в Instagram.
"Утренняя тренировка"
Напомним, что ранее Дарья Билодид овладела новым видом спорта, а Жан Беленюк поздравил украинцев с праздником.
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