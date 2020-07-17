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Американский боксер погиб в автокатастрофе

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У него было все, чтобы стать чемпионом мира.

Американский боксер погиб в автокатастрофе
Новина українською

Проспект первого среднего веса Трэвелл Мэзион (17-0, 13 КО) накануне скончался в результате автокатастрофы в Остине. Он не дожил 9 дней до своего 25 дня рождения.

Известно, что в смертельной аварии Мэзиона кроме одного погибшего еще две тяжело травмированных жертвы.

Мэзион начал выступать на профессиональном ринге в 2013 году. На новый уровень американец вышел несколько месяцев назад, когда в первом раунде нокаутировал Фернандо Катанеду и завоевал вакантный пояс NABF.

"Я все еще не верю. Ты оставил нас слишком рано", - отреагировал на смерть Мэзиона глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя.

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