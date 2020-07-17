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Угроза для Деревянченко: топ-10 нокаутов Чарло. ВИДЕО
Смотрим, на что способен в ринге чемпион WBC Жермалл Чарло – следующий соперник украинца Сергея Деревянченко.
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