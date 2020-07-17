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WBC признал 6-летнего ребенка почетным чемпионом
Он совершил подвиг.
Всемирный боксерский совет (WBC) в Твиттере объявил, что 6-летний мальчик Бриджер Уокер стал почетным чемпионом организации за проявленный героизм в сложной ситуации.
Все дело в том, что на сестру Уокера 9 июля напала собака. Он бросился на помощь и ценой собственного здоровья защитил девочку.
We are honored to name 6-year-old, Bridger Walker, WBC Honorary Champion, for his brave actions that represent the best values of humanity. Bridger, you're a hero ???????? pic.twitter.com/L2FqL0K4vw— World Boxing Council (@WBCBoxing) July 15, 2020
В результате инцидента на левую часть лица Бриджера Уокера врачи наложили 90 швов. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.