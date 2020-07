WBC признал 6-летнего ребенка почетным чемпионом

Всемирный боксерский совет (WBC) в Твиттере объявил, что 6-летний мальчик Бриджер Уокер стал почетным чемпионом организации за проявленный героизм в сложной ситуации.

Все дело в том, что на сестру Уокера 9 июля напала собака. Он бросился на помощь и ценой собственного здоровья защитил девочку.

We are honored to name 6-year-old, Bridger Walker, WBC Honorary Champion, for his brave actions that represent the best values ​​of humanity. Bridger, you're a hero ???????? pic.twitter.com/L2FqL0K4vw