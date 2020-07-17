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Ломаченко и Усик – в топ-5 лучших боксеров мира
Версия портала Boxing News.
Чемпион WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) в рейтинге занял второе место, уступив только Саулю Альваресу.
Александр Усик (17-0, 13 КО), бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, замыкает топ-5. Впереди украинца оказались Наоя Иноуэ и Теренс Кроуфорд.
По версии Boxing News Ломаченко идет первым в рейтинге лучших боксеров мира в легком весе. Усик в супертяжелом дивизионе занимает лишь девятое место.
Помимо Усика и Ломаченко в топ-10 в своих весовых категориях попали еще три украинца – Виктор Постол, Сергей Деревянченко и Артем Далакян.