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Forbes оценил финансовое состояние Владимира Кличко
Украинец заработал неплохую спортивную пенсию
Авторитетное издание Forbes оценило финансовое состояние экс-чемпиона мира в супертяжелом весе, легенды мирового бокса Владимира Кличко.
Так, издание насчитало активов у нашего соотечественника на 100 миллионов долларов.
Недвижимость: отель и хостел в центре Киева.
Бизнес: сеть магазинов правильного питания по всей Германии; сотрудничество с крупными инвестиционными холдингами.
Интеллектуальная собственность: консультирование компаний (Deutsche Telekom, Porsche)
Напомним, что Элина Свитолина победила в финале выставочного турнира в Берлине.