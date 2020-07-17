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Forbes оценил финансовое состояние Владимира Кличко

Бокс
(2 голосов)

Украинец заработал неплохую спортивную пенсию

Forbes оценил финансовое состояние Владимира Кличко
UA-Футбол
Новина українською

Авторитетное издание Forbes оценило финансовое состояние экс-чемпиона мира в супертяжелом весе, легенды мирового бокса Владимира Кличко.

Так, издание насчитало активов у нашего соотечественника на 100 миллионов долларов.

Недвижимость: отель и хостел в центре Киева.

Бизнес: сеть магазинов правильного питания по всей Германии; сотрудничество с крупными инвестиционными холдингами.

Интеллектуальная собственность: консультирование компаний (Deutsche Telekom, Porsche)

Напомним, что Элина Свитолина победила в финале выставочного турнира в Берлине.

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В статье: Владимир Кличко
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