Теофимо Лопес-старший: Мой сын становится мощнее, но он не будет набирать вес

Отец чемпиона мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший прокомментировал подготовку сына к бою против украинского чемпиона по версиям WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). Его слова цитирует PepTalkUK:

"Теофимо не будет набирать массу, чтобы переехать и запрессовать этого парня. Нам это ни к чему. Нам не нужно прессовать Ломаченко. Мой сын становится мощнее, потому что он растет. Ему всего 22 года.

На тренировках мы делаем ставку на количество подходов, а не на то, чтобы раскачаться. Мы занимаемся тем же, чем и всегда. Мы ничего не меняли перед этим боем. Если ты становишься крупнее, то замедляешься" - сказал он.

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