Они отдыхают, а он работает: Тайсон Фьюри проводит усердные тренировки. Видео

Британский чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) провел тренировку. Спортсмен работал над физической силой в одном из местных спортивных залов.

Напомним, что журнал Forbes оценил финансовое состояние Владимира Кличко, а тренер Теофимо Лопеса прокомментировал состояние своего подопечного.