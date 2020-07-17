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Они отдыхают, а он работает: Тайсон Фьюри проводит усердные тренировки. Видео

Бокс
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Британец не устает

Они отдыхают, а он работает: Тайсон Фьюри проводит усердные тренировки. Видео
UA-Футбол
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Британский чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) провел тренировку. Спортсмен работал над физической силой в одном из местных спортивных залов.

Напомним, что журнал Forbes оценил финансовое состояние Владимира Кличко, а тренер Теофимо Лопеса прокомментировал состояние своего подопечного.

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В статье: Тайсон Фьюри
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