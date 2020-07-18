Оскар де ла Хойя: Я нанял небольшую команду, которая следит за состоянием моих мышц и сухожилий, вернусь в 2021

Чемпион мира в шести весовых категориях американец Оскар де ла Хойя после 12-летней паузы объявил о планах вернуться на ринг. Его слова цитирует BoxingScene:

"Я нанял небольшую команду, которая следит за состоянием моих мышц и сухожилий. Следующий этап - полноценный боксерский лагерь. Затем через 2-3 этапа я буду спарринговать с боксерами мирового уровня.

Ближе к сентябрю собираюсь на регулярной основе проводить по 12 раундов спарринга. А именно возвращение на ринг запланировано на 2021-й год. Это если я не передумаю, безусловно" - сказал он.

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