Сергей Деревянченко: Канело говорит, что хочет драться, но его команда не делала никаких предложений

Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) прокомментировал возможные договоренности о бое с чемпионом мира Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО). Его слова цитирует BoxingInsider:

"Канело говорит, что хочет драться, но его команда не делала мне никаких предложений. Это были только разговоры" - сказал он.

Напомним, что ранее Оскар де ла Хойя рассказал о планах возвращения на ринг.

Отметим, что Forbes оценили финансовое состояние Владимира Кличко.