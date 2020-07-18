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Сергей Деревянченко: Канело говорит, что хочет драться, но его команда не делала никаких предложений

Бокс
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А все так надеялись

Сергей Деревянченко: Канело говорит, что хочет драться, но его команда не делала никаких предложений
UA-Футбол
Новина українською

Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) прокомментировал возможные договоренности о бое с чемпионом мира Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО). Его слова цитирует BoxingInsider:

"Канело говорит, что хочет драться, но его команда не делала мне никаких предложений. Это были только разговоры" - сказал он.

Напомним, что ранее Оскар де ла Хойя рассказал о планах возвращения на ринг.

Отметим, что Forbes оценили финансовое состояние Владимира Кличко.

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В статье: Сергей Деревянченко Сауль Альварес Канело Альварес
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