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Сергей Деревянченко: Канело говорит, что хочет драться, но его команда не делала никаких предложений
А все так надеялись
Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) прокомментировал возможные договоренности о бое с чемпионом мира Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО). Его слова цитирует BoxingInsider:
"Канело говорит, что хочет драться, но его команда не делала мне никаких предложений. Это были только разговоры" - сказал он.
Напомним, что ранее Оскар де ла Хойя рассказал о планах возвращения на ринг.
Отметим, что Forbes оценили финансовое состояние Владимира Кличко.
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