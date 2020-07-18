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Редкач дубасит грушу с изображением Бронера, зовет на бой. Видео
Оригинальный способ тренировки
Украинский боксер Иван Редкач на своей официальной странице в Instagram разместил пост, в котором обратился к Эдриэну Бронеру (33-4-1, 24 КО) с призывом к бою.
"Бронер, ты моя е*аная боксерская груша для битья.
Кстати, мне нужна новая твоя фотография. Эту только что разорвал. Бронер, я поставлю 25 тысяч долларов на то, что смогу выбить из тебя всю дурь до 6-7-го раунда" - написал он, подкрепив это соответствующим видео.
Напомним, что ранее Теофимо Лопес показал подготовку к бою против Ломаченко.
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