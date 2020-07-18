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Владимир Кличко: Помните, вы не были бы теми, кто вы есть, без всего вашего опыта

Бокс
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Советы от легенды

Владимир Кличко: Помните, вы не были бы теми, кто вы есть, без всего вашего опыта
UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса, украинский супертяжеловес Владимир Кличко обратился к болельщикам и поделился жизненным опытом. Соответствующий пост он оставил на своей официальной странице в Instagram.

"Помните, вы не были бы теми, кто вы есть, без всего вашего опыта. Ваша жизнь формирует вас - независимо от того, был ли это замечательный или болезненный опыт, скорее всего, он помог вам развиться каким-то образом.

Учитесь на этом, цените это, живите с этим и продолжайте бороться", - написал он.

Напомним, что ранее Сергей Деревянченко рассказал о переговорах с Саулем Альваресом.

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В статье: Владимир Кличко
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