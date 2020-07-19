Усик в необычном стиле обратился к Чисоре. Видео

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) во время пробежки по побережью Черного моря обратился к своему будущему соперника, британцу Дереку Чисоре (32-9, 23 КО). Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Редкач вызвал Бронера на бой, а Владимир Кличко поделился жизненным опытом.