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Усик в необычном стиле обратился к Чисоре. Видео
Украинец в своем репертуаре
Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) во время пробежки по побережью Черного моря обратился к своему будущему соперника, британцу Дереку Чисоре (32-9, 23 КО). Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Редкач вызвал Бронера на бой, а Владимир Кличко поделился жизненным опытом.
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