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Постол прогулялся по Лос-Анджелесу и сделал много ярких фото
Украинец отдохнул в период подготовки
Украинский представитель суперлегкого веса Виктор Постол (31-2, 12 КО) прогулялся по Лос-Анджелесу и сделал много ярких фото. Соответствующие снимки он разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Александр Усик в необычном стиле обратился к Дереку Чисоре, а Владимир Кличко поделился с фанатами жизненным опытом.
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