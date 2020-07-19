  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Постол прогулялся по Лос-Анджелесу и сделал много ярких фото
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Постол прогулялся по Лос-Анджелесу и сделал много ярких фото

Бокс
(1 голосов)

Украинец отдохнул в период подготовки

Постол прогулялся по Лос-Анджелесу и сделал много ярких фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинский представитель суперлегкого веса Виктор Постол (31-2, 12 КО) прогулялся по Лос-Анджелесу и сделал много ярких фото. Соответствующие снимки он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Александр Усик в необычном стиле обратился к Дереку Чисоре, а Владимир Кличко поделился с фанатами жизненным опытом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Постол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...