Постол прогулялся по Лос-Анджелесу и сделал много ярких фото

Украинский представитель суперлегкого веса Виктор Постол (31-2, 12 КО) прогулялся по Лос-Анджелесу и сделал много ярких фото. Соответствующие снимки он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Александр Усик в необычном стиле обратился к Дереку Чисоре, а Владимир Кличко поделился с фанатами жизненным опытом.