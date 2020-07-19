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День рождения празднует легенда мирового бокса Виталий Кличко

Бокс
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Украинец празднует 49-летие

День рождения празднует легенда мирового бокса Виталий Кличко
UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса, украинский супертяжеловес Виталий Кличко сегодня празднует свой сорок девятый день рождения.

За свою профессиональную карьеру он провел 47 поединков, 45 из которых завершил в свою пользу и только 2 проиграл. Кличко является трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе (WBO (1999 - 2000), WBC (2004 - 2005, 2008 - 2013). Также в его активе 6 побед на чемпионатах мира по кикбоксингу.

Последний поединок в своей карьере Виталий Кличко провел в далеком 2012 году в Москве, когда ТКО победил немца Мануэля Чарра. После объявления о завершении выступлений на профи-ринге он был удостоен звания почетного чемпиона WBC, а в 2018 году был введен в боксерскую Залу славы.

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В статье: Виталий Кличко
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