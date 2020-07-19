День рождения празднует легенда мирового бокса Виталий Кличко

Легенда мирового бокса, украинский супертяжеловес Виталий Кличко сегодня празднует свой сорок девятый день рождения.

За свою профессиональную карьеру он провел 47 поединков, 45 из которых завершил в свою пользу и только 2 проиграл. Кличко является трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе (WBO (1999 - 2000), WBC (2004 - 2005, 2008 - 2013). Также в его активе 6 побед на чемпионатах мира по кикбоксингу.

Последний поединок в своей карьере Виталий Кличко провел в далеком 2012 году в Москве, когда ТКО победил немца Мануэля Чарра. После объявления о завершении выступлений на профи-ринге он был удостоен звания почетного чемпиона WBC, а в 2018 году был введен в боксерскую Залу славы.