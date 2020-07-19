А как вы проводите свой выходной: Владимир Кличко летает над водой. Фото

Легенда мирового бокса, украинский супертяжеловес Владимир Кличко проводит активные выходные. Наш чемпион занимается серфингом. Соответствующие фото он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что сегодня день рождения празднует Виталий Кличко.