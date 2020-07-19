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А как вы проводите свой выходной: Владимир Кличко летает над водой. Фото

Бокс
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Украинец ведет активный отдых

А как вы проводите свой выходной: Владимир Кличко летает над водой. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса, украинский супертяжеловес Владимир Кличко проводит активные выходные. Наш чемпион занимается серфингом. Соответствующие фото он разместил на своей официальной странице в Instagram.

А как вы проводите свой выходной: Владимир Кличко летает над водой. Фото - изображение 1А как вы проводите свой выходной: Владимир Кличко летает над водой. Фото - изображение 2

Напомним, что сегодня день рождения празднует Виталий Кличко.

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В статье: Владимир Кличко
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