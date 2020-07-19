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А как вы проводите свой выходной: Владимир Кличко летает над водой. Фото
Украинец ведет активный отдых
Легенда мирового бокса, украинский супертяжеловес Владимир Кличко проводит активные выходные. Наш чемпион занимается серфингом. Соответствующие фото он разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что сегодня день рождения празднует Виталий Кличко.
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