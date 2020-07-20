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Уайт в 2021 году может получить бой с Уайлдером или Фьюри

Бокс
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Слова Эдди Хирна.

Уайт в 2021 году может получить бой с Уайлдером или Фьюри
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Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) в статусе обязательного претендента на титул WBC ждет третьего боя между действующим чемпионом Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО), которые должны подраться до конца 2020 года.

"Я хочу организовать бой Фьюри и Уайта. Это большой поединок. Но Тайсон должен драться с Уайлдером.

Встретятся ли Уайлдер и Фьюри в ноябре или декабре? Уайт должен получить бой за титул WBC до конца февраля, и мы ожидаем, что так и произойдет.

Если Уайлдер и Фьюри сразятся в начале декабря, и мы будем вести переговоры о бое победителя с Уайтом в начале марта, то мы примем это", - приводит слова Хирна BoxingScene.

Диллиан Уайт вернется на ринг 22 августа, а его соперником станет Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО).

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер Диллиан Уайт
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