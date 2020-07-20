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Мейвезер проведет бой с экс-чемпионом из Японии
Американец нашел новую забаву.
Как утверждает портал eFight, Флойд Мейвезер запланировал очередной выставочный бой. Непобедимый американец выступит в Токио, а его соперником станет 40-летний Такаши Учияма (24-2-1, 20 КО), который на пике своей карьеры был чемпионом мира в первом легком весе.
Мейвезер завершил карьеру в боксе в 2017 году после победы над звездой UFC Конором МакГрегором.
Учияма ушел на пенсию в 2016-м после двух кряду поражений от Хесрила Корралеса.
Флойд Мейвезер в конце 2018 года уже приезжал в Японию, отправив в нокаут местного бойца Теншина Насукаву.
Ранее UA-Футбол вспоминал, как однажды Мейвезер наплевал на фэйр-плей и нокаутировал соперника.