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Фьюри прокомментировал встречу с Джошуа

Бокс
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Тайсон назвал дату их поединка

Фьюри прокомментировал встречу с Джошуа
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Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) отреагировал на пост британца Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) об их встрече в Марбелье.

"В 2021-м это произойдет", - написал Фьюри в инстаграме.

Фьюри прокомментировал встречу с Джошуа - изображение 1

Напомним, что Фьюри и Джошуа заключили контракт о двух поединках.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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