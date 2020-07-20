Фьюри прокомментировал встречу с Джошуа

Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) отреагировал на пост британца Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) об их встрече в Марбелье.

"В 2021-м это произойдет", - написал Фьюри в инстаграме.

Напомним, что Фьюри и Джошуа заключили контракт о двух поединках.