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Фьюри прокомментировал встречу с Джошуа
Тайсон назвал дату их поединка
Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) отреагировал на пост британца Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) об их встрече в Марбелье.
"В 2021-м это произойдет", - написал Фьюри в инстаграме.
Напомним, что Фьюри и Джошуа заключили контракт о двух поединках.
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