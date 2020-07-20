  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Редкач вызвал на бой Эдриена Бронера
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Редкач вызвал на бой Эдриена Бронера

Бокс
(1 голосов)

Бой должен был состояться ещё в прошлом году

Редкач вызвал на бой Эдриена Бронера
Новина українською

Известный украинский боксер Иван Редкач в очередной раз вызвал на бой Эдриена Бронера:

"Год назад должен был провести бой против Бронера. Он не состоялся, потому что Эдриен не мог войти в хорошую форму. Его команда побоялась выпустить его в ринг. Вместо этого мне дали Дэнни Гарсию.

Бронер выдерживает паузу. Я надеюсь, что он возьмет свои руки в кулаки, пойдет в зал, наберет свою лучшую форму и выйдет со мной в ринг".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Иван Редкач
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...