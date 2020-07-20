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Редкач вызвал на бой Эдриена Бронера
Бой должен был состояться ещё в прошлом году
Известный украинский боксер Иван Редкач в очередной раз вызвал на бой Эдриена Бронера:
"Год назад должен был провести бой против Бронера. Он не состоялся, потому что Эдриен не мог войти в хорошую форму. Его команда побоялась выпустить его в ринг. Вместо этого мне дали Дэнни Гарсию.
Бронер выдерживает паузу. Я надеюсь, что он возьмет свои руки в кулаки, пойдет в зал, наберет свою лучшую форму и выйдет со мной в ринг".
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Источник:sport.ua
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