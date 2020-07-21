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Тайсон со звериной агрессией продолжает подготовку к камбэку. ВИДЕО
Легендарный боксер снова опубликовал фрагмент своей тренировки.
Майк Тайсон в 54 года вернется на несколько выставочных боев, а одним из вероятных соперников экс-абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе называется Эвандер Холифилд.
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