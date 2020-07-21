WBO отменил турнир претендентов для Ломаченко

В WBO планировали организовать турнир претендентов, победитель которого стал бы следующим соперником для чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

Теперь же из-за пандемии коронавируса и невозможности полноценного возобновления боксерской деятельности в WBO отказались от этой идеи.

Предполагалось, что в турнире за право боя с Ломаченко должен был выступить и чемпион WBO International Денис Беринчик (13-0, 7 КО).

Не исключено, что теперь звание обязательного претендента будет разыграно между Беринчиком и Эмануэлем Тагое (31-1, 15 КО).

Что касается Василия Ломаченко, до двукратный олимпийский чемпион до конца года должен провести бой с чемпионом IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).