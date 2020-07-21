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Джошуа и Фьюри случайно пересеклись в Испании

Бокс
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Или не случайно?

Джошуа и Фьюри случайно пересеклись в Испании
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Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в 2021 году должны провести бой за все пояса в супертяжелом весе.

На выходных два главных супертяжеловеса современности случайно встретились в Марбелье.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн утверждает, что встреча действительно не планировалась.

"Никакой постановки не было, хотя болельщики и думают иначе. Энтони рассказывает, что гулял улицей, и вдруг возле него останавливается автомобиль, опускается стекло, оттуда выглядывает Фьюри и говорит: "Ну что? Как жизнь?", - сказал Хирн.

Энтони Джошуа в следующем бою подерется с Кубратом Пулевым, а у Тайсона Фьюри намечается третий поединок с Деонтеем Уайлдером.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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Источник:
Vringe.com
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