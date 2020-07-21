Джошуа и Фьюри случайно пересеклись в Испании

Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в 2021 году должны провести бой за все пояса в супертяжелом весе.

На выходных два главных супертяжеловеса современности случайно встретились в Марбелье.

Anthony Joshua and Tyson Fury met while both holidaying in Spain- see what happened https://t.co/4WMJPG8CQo — ableharrison (@cheta776) July 19, 2020

Промоутер Джошуа Эдди Хирн утверждает, что встреча действительно не планировалась.

"Никакой постановки не было, хотя болельщики и думают иначе. Энтони рассказывает, что гулял улицей, и вдруг возле него останавливается автомобиль, опускается стекло, оттуда выглядывает Фьюри и говорит: "Ну что? Как жизнь?", - сказал Хирн.

Энтони Джошуа в следующем бою подерется с Кубратом Пулевым, а у Тайсона Фьюри намечается третий поединок с Деонтеем Уайлдером.