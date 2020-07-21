Хэйни разработал секретный план для победы над Ломаченко

Тренер «обычного» чемпиона WBC в легком весе Дэвина Хэйни (24-0, 15 КО) Микки Бэй рассказал, как его подопечный планирует побить Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Хэйни был готов к бою с Ломаченко, но WBC перевели его в ранг франчайзингового чемпиона, и это не вина Дэвина. Мне очень нравится Ломаченко как боец, но Дэвин был готов к нему.

Он собирается удивить Ломаченко. Дело в том, что люди не понимают все то, что есть у Девина. С тех пор, как он дрался в последний раз, он стал намного лучше.

Я не собираюсь раскрывать план, но у нас есть секретная заготовка. Это сработает на 100%. Единственное, в чем преимущество Ломаченко – это опыт", - приводит слова Бэя Boxingnews24.com.