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Хэйни разработал секретный план для победы над Ломаченко

Бокс
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Сколько подобных заявлений мы уже слышали.

Хэйни разработал секретный план для победы над Ломаченко
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Тренер «обычного» чемпиона WBC в легком весе Дэвина Хэйни (24-0, 15 КО) Микки Бэй рассказал, как его подопечный планирует побить Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Хэйни был готов к бою с Ломаченко, но WBC перевели его в ранг франчайзингового чемпиона, и это не вина Дэвина. Мне очень нравится Ломаченко как боец, но Дэвин был готов к нему.

Он собирается удивить Ломаченко. Дело в том, что люди не понимают все то, что есть у Девина. С тех пор, как он дрался в последний раз, он стал намного лучше.

Я не собираюсь раскрывать план, но у нас есть секретная заготовка. Это сработает на 100%. Единственное, в чем преимущество Ломаченко – это опыт", - приводит слова Бэя Boxingnews24.com.

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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