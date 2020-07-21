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Владимир Кличко хотел эффектно проехать над волнами, но что-то пошло не так. ВИДЕО
Легендарный украинец активно провел выходные.
Бывший гегемон супертяжелого веса Владимир Кличко с ветерком прокатился на гидрофойле.
Когда знаменитому боксеру стало скучно, он решил проехаться без помощи рук. Кличко-младший неплохо удерживал баланс, но в конечном итоге не избежал эффектного падения в воду.
Владимир Кличко завершил карьеру в 2017 году после поражения от Энтони Джошуа. Сейчас украинец занят бизнесом и преподавательской деятельностью.
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