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Владимир Кличко хотел эффектно проехать над волнами, но что-то пошло не так. ВИДЕО

Бокс
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Легендарный украинец активно провел выходные.

Владимир Кличко хотел эффектно проехать над волнами, но что-то пошло не так. ВИДЕО
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Бывший гегемон супертяжелого веса Владимир Кличко с ветерком прокатился на гидрофойле.

Когда знаменитому боксеру стало скучно, он решил проехаться без помощи рук. Кличко-младший неплохо удерживал баланс, но в конечном итоге не избежал эффектного падения в воду.

Владимир Кличко завершил карьеру в 2017 году после поражения от Энтони Джошуа. Сейчас украинец занят бизнесом и преподавательской деятельностью.

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В статье: Владимир Кличко
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