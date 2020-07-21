Владимир Кличко хотел эффектно проехать над волнами, но что-то пошло не так. ВИДЕО

«Смотри, мама, я без рук». Владимир @klitschko показал мастерство на гидрофойле ???? Но, в конце, все же упал ????????‍♂️ #мировойбокс #кличко #лакипанчнет #worldboxing #klitschko #luckypunchnet

Публикация от LuckyPunch: ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОКСА (@luckypunchnet) 19 Июл 2020 в 9:17 PDT