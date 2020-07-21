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Майк Тайсон и Рой Джонс могут провести поединок

Бокс
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Боксеры согласовывают возможную дату боя

Майк Тайсон и Рой Джонс могут провести поединок
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон и экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс ведут переговоры об организации поединка, сообщает на своей странице в "Твиттере" обозреватель Брайан Томас Абкер.

Вероятнее всего, боксёры встретятся в сентябре в США.

Напомним, Майк Тайсон последний бой на профессиональном уровне провёл в 2005 году, проиграв Кевину Макбрайду. Не так давно он объявил о возвращении в спорт ради проведения нескольких выставочных поединков и выложил несколько роликов, продемонстрировав прекрасную физическую форму.

Что касается Роя Джонса, последний профессиональный бой он провёл в феврале 2018 года, победив единогласным решением судей Скотта Сигмона.

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В статье: Майк Тайсон Рой Джонс
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