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Майк Тайсон и Рой Джонс могут провести поединок
Боксеры согласовывают возможную дату боя
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон и экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс ведут переговоры об организации поединка, сообщает на своей странице в "Твиттере" обозреватель Брайан Томас Абкер.
Вероятнее всего, боксёры встретятся в сентябре в США.
Напомним, Майк Тайсон последний бой на профессиональном уровне провёл в 2005 году, проиграв Кевину Макбрайду. Не так давно он объявил о возвращении в спорт ради проведения нескольких выставочных поединков и выложил несколько роликов, продемонстрировав прекрасную физическую форму.
Что касается Роя Джонса, последний профессиональный бой он провёл в феврале 2018 года, победив единогласным решением судей Скотта Сигмона.