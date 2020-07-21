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Каллум Смит может получить 5 миллионов долларов за бой с Альваресом
Эта сумма немного меньше, чем та, которую запрашивал боксер
Стала известна сумма гонорара, которая была предложена чемпиону мира в суперсреднем весе по версии WBA Каллуму Смиту (27-0, 19 КО) за бой с мексиканцем Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО). Напомним, бой состоится 12 сентября на DAZN.
По информации The Athletic, гонорар Смита составляет $ 5 млн., но сам британец просил на миллион больше.
На данный момент неизвестно, действительно ли Каллум Смит выйдет на бой с Альваресом. Как сказал промоутер Эдди Хирн, именно он является приоритетным соперником для мексиканца.
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