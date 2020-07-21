  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Каллум Смит может получить 5 миллионов долларов за бой с Альваресом
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Каллум Смит может получить 5 миллионов долларов за бой с Альваресом

Бокс
(1 голосов)

Эта сумма немного меньше, чем та, которую запрашивал боксер

Каллум Смит может получить 5 миллионов долларов за бой с Альваресом
Новина українською

Стала известна сумма гонорара, которая была предложена чемпиону мира в суперсреднем весе по версии WBA Каллуму Смиту (27-0, 19 КО) за бой с мексиканцем Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО). Напомним, бой состоится 12 сентября на DAZN.

По информации The Athletic, гонорар Смита составляет $ 5 млн., но сам британец просил на миллион больше.

На данный момент неизвестно, действительно ли Каллум Смит выйдет на бой с Альваресом. Как сказал промоутер Эдди Хирн, именно он является приоритетным соперником для мексиканца.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сауль Альварес Каллум Смит
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...