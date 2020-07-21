Поединок Джошуа и Пулева может пройти со зрителями

Президент Matchroom Boxing и промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Эдди Хирн собирается организовать поединок своего подопечного против Кубрата Пулева (28-1, 14 КО) в ноябре на лондонской арене O2. Бой может пройти с ограниченным количеством зрителей. Цитирует Хирна standard.co.uk.

"Мы работаем над возвращением зрителей в октябре, но с соблюдением социального дистанцирования. Думаю, есть хороший шанс на то, что в ноябре и декабре мы найдем способ частично заполнить арену O2. Эта локация была бы идеальной для поединка Джошуа – Пулев. Мы ожидаем, что в октябре можно будет проводить ивенты с ограниченным количеством зрителей. Надеемся, что если они будут успешными, то в ноябре и декабре мы сможем заполнять арены. Для боя Джошуа – Пулев есть много вариантов. Он может состояться не на O2, но мы собираемся провести поединок со зрителями. Просто нужно создать правильные условия".