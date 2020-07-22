Альварес может провести бой с небитым британцем

Промоутеры Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) ведут переговоры с представителями «суперчемпиона» WBA во втором среднем весе Каллумом Смитом (27-0, 19 КО). Об этом сообщает The Athletic.

Согласно источнику, за бой с лучшим боксером современности Смиту предложили рекордный гонорар в его карьере – 5 миллионов долларов. В то же время у британца рассчитывают получить на 1 миллион больше.

Альварес в последнем бою нокаутировал Сергея Ковалева и стал чемпионом мира в полутяжелом весе, а Смит единогласным решением судей прошел Джона Райдера.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Альварес проведет бой с боксером с пятью поражениями.