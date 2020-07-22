Рой Джонс готов принять бой с Тайсоном

Накануне портал Sports.ru сообщил, что Майк Тайсон и Рой Джонс-младший успешно провели переговоры о выставочном 8-раундовом бою. Согласно источнику, поединок двух экс-чемпионов мира должен пройти в США в сентябре текущего года.

Теперь же Рой Джонс подтвердил информацию о возможном бое с Тайсоном.

«Да, это правда, Майк – легенда. Получить предложение выйти с ним в ринг и отказаться было бы сумасшествием. Я не собирался возвращаться и драться снова, но ради Майка Тайсона я согласен сделать исключение.

Для меня это возможность, которую я не могу отвергнуть. Из всех желающих выйти с ним на ринг он выбрал меня. А раз он так сделал, то как я могу сказать нет», - сказал бывший чемпион мира в пяти весовых категориях.

Джонс в последний раз выходил на ринг в феврале 2018 года. Тайсон не дрался с 2005 года.

Отметим, что Майку Тайсону и Рою Джонсу-младшему на двоих 105 лет.