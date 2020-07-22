Инсайдер подтвердил бой Деревянченко – Чарло

Обозреватель BoxingScene Дэн Рафаэль в Твиттере сообщил, что бой чемпиона WBC в среднем весе Жермалла Чарло (30-0, 22 КО) с украинцем Сергеем Деревянченко (13-2, 10 КО) в сентябре возглавит вечер бокса промоутерской компании Premier Boxing Champions.

По словам Рафаэля, в США бой Деревянченко и Чарло будет показан по системе «плати и смотри».

Деревянченко и Чарло выяснят сильнейшего при пустых трибунах на арене в казино Mohegan Sun (штат Коннектикут).

Сергей Деревянченко может с третьей попытки стать чемпионом мира в среднем весе. Прежде украинец в равных боях за вакантный пояс IBF в среднем весе решением судей проигрывал Дэниелу Джейкобсу и Геннадию Головкину.