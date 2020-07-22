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В Top Rank подтвердили дату боя Постол – Рамирес

Бокс
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В Top Rank подтвердили дату боя Постол – Рамирес
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Бой Виктора Постола (31-2, 12 КО) с чемпионом WBC и WBO в суперлегком весе Хосе Карлосом Рамиресом (25-0, 17 КО) состоится 29 августа. Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на информацию промоутерской компании Top Rank.

BoxRec отмечает, что Постол и Рамирес встретятся на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Ресурс присудил поединку максимальные пять звезд.

Постол и Рамирес впервые должны были подраться в феврале в Китае, затем поединок был перенесен на май в США. Оба раза выйти на ринг боксерам помешала пандемия коронавируса.

Ранее UA-Футбол сообщал, что за бой с Рамиресом Виктор Постол заработает 675 тысяч долларов.

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В статье: Виктор Постол Хосе Рамирес
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