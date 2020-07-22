Американец в 14-м бою подряд нокаутировал соперника в первом раунде. ВИДЕО

Новую отметку в своем идеальном послужном списке Берланга поставил всего за 62 секунды. Проспект второго среднего веса в Лас-Вегасе легко разобрался с Эриком Муном (11-3, 6 КО).

На профи-ринге Эдгар Берланга выступает с 2016 года. На данный момент в его послужном списке только одна победа над боксером без поражений.