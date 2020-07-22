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Постол проведет бой с Рамиресом 29 августа

Бокс
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Бой официально подтвержден

Постол проведет бой с Рамиресом 29 августа
Новина українською

Промоутерская компания TopRank официально подтвердила, что бой Виктор Постол - Хосе Рамирес состоится 29-го августа в Лас-Вегасе.

На кону будут стоять пояса Рамиреса WBC и WBO первого полусреднего веса.

Из-за коронавирус бой переносили дважды. Сперва поединок должен был состояться 1-го февраля в Китае, а затем 9-го мая в Калифорнии.

36-летний Постол свой последний к этому моменту бой провел в апреле 2019 года.

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В статье: Виктор Постол Хосе Рамирес
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Источник:
sport.ua
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