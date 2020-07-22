Теофимо Лопес вызвал на бой Ломаченко

Чемпион мира в легкой весовой категории по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 13 КО) поделился видео в своем Instagram. Боксер вызвал на бой Василия Ломаченко (14-1, 10 КО), и призвал его принести свои чемпионские пояса WBC Franchise, WBA, WBO к Maddison Square Garden.

"Эй, Лома, где ты? Я возле Maddison Square Garden и я хочу тебя тоже здесь увидеть. Фаны ждут и я жду.

Принеси мои пояса. Это то, что мне нужно".