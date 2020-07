Озвучена дата третьего боя Головкина и Альвареса

Инсайдер The Athletic Майк Коппинджер в Твиттере сообщил, что третья часть противостояния Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) и Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) состоится 21 мая 2021 года.

По информации источника, Альварес за третий поединок с Головкиным получит 45 миллионов долларов, а казаху достанется чек на 30 миллионов в американской валюте.

