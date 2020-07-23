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Гассиев: Сейчас реванш с Усиком на 100% забыт

Бокс
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Россиянин говорит очевидные вещи.

Гассиев: Сейчас реванш с Усиком на 100% забыт
Новина українською

Первая дуэль Александра Усика (17-0, 13 КО) и Мурата Гассиева (26-1, 19 КО) состоялась в июле 2018 года в финале Суперсерии – украинец с разгромным счетом выиграл бой единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

"Реванш с Усиком? Эта тема сейчас на 100% забыта. Сейчас главная цель – вернуться на ринг, абсолютно не важно, с каким соперником.

Сейчас главная задача – тренироваться и провести хотя бы один бой в 2020-м", - говорит Гассиев.

Из-за проблем со здоровьем Гассиев с момента поражения от Усика ни разу не выходил на ринг. До конца года бывший чемпион мира в тяжелом весе планирует провести два боя.

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В статье: Александр Усик Мурат Гассиев
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Источник:
Sports.ru
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