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Ломаченко обратился к Лопесу: Плевать, где состоится бой

Бокс
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Боксеры обменялись словами.

Ломаченко обратился к Лопесу: Плевать, где состоится бой
Новина українською

Бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) по последним данным должен пройти 3 октября в Лас-Вегасе.

Накануне Лопес призвал Ломаченко захватить свои титулы и прибыть на Мэдисон Сквер Гарден. Украинец не стал затягивать с ответом.

"Эй, парень, возвращайся в боксерский зал и будь готов. Мне плевать, где состоится бой, пусть даже в твоем дворе", - приводит слова Ломаченко Top Rank.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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