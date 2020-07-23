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Ломаченко обратился к Лопесу: Плевать, где состоится бой
Боксеры обменялись словами.
Бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) по последним данным должен пройти 3 октября в Лас-Вегасе.
Накануне Лопес призвал Ломаченко захватить свои титулы и прибыть на Мэдисон Сквер Гарден. Украинец не стал затягивать с ответом.
"Эй, парень, возвращайся в боксерский зал и будь готов. Мне плевать, где состоится бой, пусть даже в твоем дворе", - приводит слова Ломаченко Top Rank.
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