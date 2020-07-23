Хэйни подерется с олимпийским чемпионом

Чемпион WBC в легком весе Девин Хэйни (24-0, 15 КО) в следующем бою встретится с 38-летним кубинцем Юриоркисом Гамбоа (30-3, 18 КО), который завоевал золото Олимпийских игр 2004 года в Афинах.

Хэйни в Твиттере сообщил о переговорах с представителями Гамбоа. Дата и место поединка пока неизвестны.

Гамбоа до 2014 года шел без поражений, но затем потерпел три досрочных фиаско – от Теренса Кроуфорда, Робинсона Кастейяноса и Жервонты Дэвиса.

Хэйни в последний раз выходил на ринг в ноябре 2019 года – в Лос-Анджелесе американец единогласным решением судей прошел Альфредо Сантьяго.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Хэйни разработал секретный план для победы над Ломаченко.