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6-летний ребенок стал обладателем пояса WBC
Героический мальчик получил заслуженную награду.
Несколько дней назад Всемирный боксерский совет объявил, что 6-летний мальчик Бриджер Уокер стал почетным чемпионом организации за проявленный героизм в сложной ситуации.
Все дело в том, что на сестру Уокера 9 июля напала собака. Он бросился на помощь и ценой собственного здоровья защитил девочку.
В результате инцидента на левую часть лица Бриджера Уокера врачи наложили 90 швов.
Теперь же в WBC подтвердили факт вручения ребенку зеленого титула. Уокер теперь может смело сказать, что он как Василий Ломаченко, Сауль Альварес или Тайсон Фьюри.