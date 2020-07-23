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6-летний ребенок стал обладателем пояса WBC

Бокс
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Героический мальчик получил заслуженную награду.

6-летний ребенок стал обладателем пояса WBC
Новина українською

Несколько дней назад Всемирный боксерский совет объявил, что 6-летний мальчик Бриджер Уокер стал почетным чемпионом организации за проявленный героизм в сложной ситуации.

Все дело в том, что на сестру Уокера 9 июля напала собака. Он бросился на помощь и ценой собственного здоровья защитил девочку.

В результате инцидента на левую часть лица Бриджера Уокера врачи наложили 90 швов.

Теперь же в WBC подтвердили факт вручения ребенку зеленого титула. Уокер теперь может смело сказать, что он как Василий Ломаченко, Сауль Альварес или Тайсон Фьюри.

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В статье: Бокс wbc
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