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Бой Майка Тайсона и Рой Джонса состоится в сентябре

Бокс
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Боксеры уже согласовали дату

Бой Майка Тайсона и Рой Джонса состоится в сентябре
Новина українською

Стали известны подробности предстоящего поединка между американскими боксерами Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим. Об этом сообщает TMZ.

Бой состоится в Калифорнии 12 сентября. Планируется, что он будет восьмираундовым показательный бой. Трансляция будет доступна в социальной сети Triller.

О бое Тайсона и Джонса впервые заговорили 21 июля. Тогда сообщалось о переговорах между Тайсоном и его вероятным соперником. Вскоре сам Джонс прокомментировал ситуацию. По его словам, он не задумываясь принял предложение побоксировать с бывшим чемпионом мира в тяжелом весе.

В конце апреля 54-летний Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров. Американец не проводил бои с 2005 года.

Джонс — бывший абсолютный чемпион мира по боксу. В послужном списке американца 66 побед (47 — нокаутом). Он завершил профессиональные выступления в 2018 году.

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В статье: Майк Тайсон Рой Джонс
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