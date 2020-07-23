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Гассиев прокомментировал реванш с Усиком

Бокс
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Сейчас он не думает о реванше с украинцем

Гассиев прокомментировал реванш с Усиком
Новина українською

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев рассказал, что думает по поводу возможности проведения реванша с украинцем Александром Усиком.

Напомним, в июле 2018 года Усик победил Гассиева, это было первое поражение россиянина в профессиональном боксе. Вскоре после этого Мурат объявил о переходе в тяжёлый вес, но по различным причинам до сих пор не дебютировал в нём.

"Эта тема о реванше с Усиком сейчас на сто процентов забыта. Сейчас главная цель – вернуться на ринг, абсолютно не важно с каким соперником.

Люди постоянно будут что-то говорить. Меня больше беспокоит то, что они считают, что мне надо завязывать. Что я старый, моё время прошло. Хотя мне вроде всего 26 лет, куда моё время прошло? Но на это не нужно обращать внимание. Сейчас главная задача – тренироваться и провести хотя бы один бой в 2020-м", — цитирует его Sports.ru.

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В статье: Александр Усик Мурат Гассиев
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