Гассиев прокомментировал реванш с Усиком

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев рассказал, что думает по поводу возможности проведения реванша с украинцем Александром Усиком.

Напомним, в июле 2018 года Усик победил Гассиева, это было первое поражение россиянина в профессиональном боксе. Вскоре после этого Мурат объявил о переходе в тяжёлый вес, но по различным причинам до сих пор не дебютировал в нём.

"Эта тема о реванше с Усиком сейчас на сто процентов забыта. Сейчас главная цель – вернуться на ринг, абсолютно не важно с каким соперником.

Люди постоянно будут что-то говорить. Меня больше беспокоит то, что они считают, что мне надо завязывать. Что я старый, моё время прошло. Хотя мне вроде всего 26 лет, куда моё время прошло? Но на это не нужно обращать внимание. Сейчас главная задача – тренироваться и провести хотя бы один бой в 2020-м", — цитирует его Sports.ru.