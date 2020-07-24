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Представлен промо-ролик боя Тайсон – Джонс. ВИДЕО
Две легенды бокса вскоре встретятся на ринге.
Выставочный 8-раундовый бой без объявления победителя между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим состоится 12 сентября в Карсоне (штат Калифорния).
Тайсон вернется на ринг впервые с 2005 года. Джонс свой последний официальный бой провел два года назад.
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