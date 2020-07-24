Представлен промо-ролик боя Тайсон – Джонс. ВИДЕО

Выставочный 8-раундовый бой без объявления победителя между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим состоится 12 сентября в Карсоне (штат Калифорния).

Тайсон вернется на ринг впервые с 2005 года. Джонс свой последний официальный бой провел два года назад.