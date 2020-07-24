  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Букмекеры считают Тайсона фаворитом в бою с Джонсом
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Букмекеры считают Тайсона фаворитом в бою с Джонсом

Бокс
(1 голосов)

А на кого ставите вы?

Букмекеры считают Тайсона фаворитом в бою с Джонсом
Новина українською

Накануне появилась официальная информация, что 12 сентября в Калифорнии Майк Тайсон и Рой Джонс-младший проведут выставочный 8-раундовый бой.

Хотя предполагается, что поединок пройдет без объявления победителя, букмекеры уже выставили свои котировки на противостояние двух легенд мирового бокса.

Как сообщает BoxingScene, победа Тайсона оценивается коэффициентом 1,35, а Джонса – 2,75.

Тайсон завершил карьеру в 2005 году после поражения нокаутом от Кевина МакБрайда.

Джонс последний большой бой провел в 2011 году, когда досрочно проиграл Денису Лебедеву. С тех пор ветеран довольствовался малоизвестными соперниками, а в последний раз на ринге экс-чемпион мира в пяти весовых категориях появлялся в феврале 2018 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майк Тайсон Рой Джонс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...