Букмекеры считают Тайсона фаворитом в бою с Джонсом

Накануне появилась официальная информация, что 12 сентября в Калифорнии Майк Тайсон и Рой Джонс-младший проведут выставочный 8-раундовый бой.

Хотя предполагается, что поединок пройдет без объявления победителя, букмекеры уже выставили свои котировки на противостояние двух легенд мирового бокса.

Как сообщает BoxingScene, победа Тайсона оценивается коэффициентом 1,35, а Джонса – 2,75.

Тайсон завершил карьеру в 2005 году после поражения нокаутом от Кевина МакБрайда.

Джонс последний большой бой провел в 2011 году, когда досрочно проиграл Денису Лебедеву. С тех пор ветеран довольствовался малоизвестными соперниками, а в последний раз на ринге экс-чемпион мира в пяти весовых категориях появлялся в феврале 2018 года.