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Лопес пообещал "поцеловать Ломаченко в лоб"

Бокс
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Американский чемпион продолжает дерзить.

Лопес пообещал "поцеловать Ломаченко в лоб"
Новина українською

Бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) по последним данным должен пройти 3 октября в Лас-Вегасе.

Пока же Лопес продолжает при любом поводе оскорблять Ломаченко. На своей странице в Instagram Теофимо намекнул, что готовит для украинца нокаут.

"Я был в тренажерном зале. Киска! Ты слишком мал для меня, я поцелую тебя в лоб", - написал Лопес.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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