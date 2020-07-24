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Лопес пообещал "поцеловать Ломаченко в лоб"
Американский чемпион продолжает дерзить.
Бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) по последним данным должен пройти 3 октября в Лас-Вегасе.
Пока же Лопес продолжает при любом поводе оскорблять Ломаченко. На своей странице в Instagram Теофимо намекнул, что готовит для украинца нокаут.
"Я был в тренажерном зале. Киска! Ты слишком мал для меня, я поцелую тебя в лоб", - написал Лопес.
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