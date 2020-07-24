Чарло: Деревянченко – номер один в мире

Обладатель пояса WBC в среднем весе Жермалл Чарло (30-0, 22 КО) 26 сентября в Анкасвилле (штат Коннектикут) проведет бой с Сергеем Деревянченко (13-2, 10 КО).

"Деревянченко – номер один в мире. Он не победил Головкина, но точно сделал бой более близким, чем многие ожидали. Я не думаю, что люди знали стиль Сергея. Они не видели его так часто, как Головкина.

Я верю, что бой с Деревянченко – шаг вперед для меня. Я готов к поединку. Если я смогу нокаутировать его, это будет заявление миру бокса. Это покажет всем, что моя мощь настоящая, и что я могу выйти в ринг с любым соперником", - заявил Чарло в интервью каналу Showtine.

Сергей Деревянченко может с третьей попытки стать чемпионом мира в среднем весе. Прежде украинец в равных боях за вакантный пояс IBF в среднем весе решением судей проигрывал Дэниелу Джейкобсу и Геннадию Головкину.