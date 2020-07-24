Тайсон о бое с Джонсом: Не умею отпускать педаль газа

"Железный Майк" 12 сентября в выставочном 8-раундовом бою подерется с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом-младшим.

"Многие упрекают, говорят, что я делаю это ради денег. Кто-то считает, что я хочу поднять бабла. Кто-то считает, что у меня совсем печально с финансами, и я вынужден пойти на это. Но всё намного проще. Я делаю это только лишь по одной причине. Я делаю это, потому что могу. Я в отличной форме, но к бою буду в ещё лучших кондициях.

Как будет проходить схватка? Ну вы же меня знаете! Я просто не умею отпускать педаль газа. У меня есть только один стиль. Говорю, как есть. Но сейчас я не просто тренируюсь, а делаю это с особым энтузиазмом. А все потому, что я делаю это не для себя, а для других", - сказал Тайсон.

Ранее UA-Футбол сообщал, что букмекеры считают Тайсона фаворитом в бою с Джонсом.